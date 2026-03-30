Российский гроссмейстер сыграл вничью с американцем на Турнире претендентов

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с представителем США Хикару Накамурой во втором круге Турнира претендентов — 2026.

Партия завершилась на 51‑м ходу, Есипенко играл белыми фигурами. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также вничью закончились остальные партии второго тура: Вэй И (Китай) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Маттиас Блюбаум (Германия), Аниш Гири (Нидерланды) — Фабиано Каруана (США).

В первом туре Есипенко уступил Синдарову, а в третьем сыграет с Блюбаумом.

Победитель турнира сыграет с действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу из Индии матч за шахматную корону.

14 декабря 2025 года Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) проголосовала за полное и частичное снятие ограничений с российских спортсменов. За возвращение россияне проголосовали 61 делегат, против — 51 голос. 9 января 2026 года появилась информация, что шахматные федерации Великобритании, ФРГ, Норвегии, Эстонии и Украины намерены оспорить решение FIDE полностью снять санкции с российских шахматистов.

Федерации пяти стран не согласны с решением генеральной ассамблеи FIDE от 14 декабря, разрешившим допуск российских шахматистов до всех соревнований под нейтральным флагом. На их взгляд, FIDE действовала с грубым нарушением собственного устава и механизма прозрачного и законного принятия решений в рамках управления международным спортом. Кроме того, FIDE не прислушалась к рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете участия сборных России и Белоруссии и использования национальных символов двух государств.

Ранее Сергея Карякина исключили из рейтинга FIDE спустя два дня после возвращения.