Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Спорт

Российский гроссмейстер сыграл вничью с американцем на Турнире претендентов

Россиянин Есипенко сыграл вничью с американцем Накамурой на Турнире претендентов
Андрей Каспришин/РИА Новости

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с представителем США Хикару Накамурой во втором круге Турнира претендентов — 2026.

Партия завершилась на 51‑м ходу, Есипенко играл белыми фигурами. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также вничью закончились остальные партии второго тура: Вэй И (Китай) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Маттиас Блюбаум (Германия), Аниш Гири (Нидерланды) — Фабиано Каруана (США).

В первом туре Есипенко уступил Синдарову, а в третьем сыграет с Блюбаумом.

Победитель турнира сыграет с действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу из Индии матч за шахматную корону.

14 декабря 2025 года Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) проголосовала за полное и частичное снятие ограничений с российских спортсменов. За возвращение россияне проголосовали 61 делегат, против — 51 голос. 9 января 2026 года появилась информация, что шахматные федерации Великобритании, ФРГ, Норвегии, Эстонии и Украины намерены оспорить решение FIDE полностью снять санкции с российских шахматистов.

Федерации пяти стран не согласны с решением генеральной ассамблеи FIDE от 14 декабря, разрешившим допуск российских шахматистов до всех соревнований под нейтральным флагом. На их взгляд, FIDE действовала с грубым нарушением собственного устава и механизма прозрачного и законного принятия решений в рамках управления международным спортом. Кроме того, FIDE не прислушалась к рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете участия сборных России и Белоруссии и использования национальных символов двух государств.

Ранее Сергея Карякина исключили из рейтинга FIDE спустя два дня после возвращения.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!