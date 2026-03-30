Стало известно, в каких случаях добавки с коллагеном действительно работают

Коллагеновые добавки, обещающие улучшение кожи и суставов, действительно могут приносить пользу — но эффект умеренный и зависит от множества факторов. К такому выводу пришли ученые, проанализировав более 100 клинических исследований. Об этом сообщает портал The Conversation.

Коллаген — это белок, который организм вырабатывает самостоятельно. Он отвечает за упругость кожи, прочность костей и работу суставов. С возрастом его синтез снижается, поэтому добавки стали популярным способом «восполнить» дефицит.

В большинстве добавок используется гидролизованный коллаген — белок, расщепленный на короткие цепочки (пептиды). Считается, что такая форма лучше усваивается и легче попадает в ткани.

Анализ данных почти 8 тысяч человек показал, что прием коллагена связан с рядом положительных эффектов. В частности, наблюдалось улучшение состояния мышц, уменьшение боли при остеоартрите и повышение увлажненности кожи. При этом эффект воздействия на кожу проявлялся постепенно — регулярный и длительный прием оказался важнее кратковременного курса.

Однако результаты оказались неоднородными. В более новых исследованиях улучшение упругости кожи было менее выраженным, тогда как эффект увлажнения, наоборот, усиливался. Это указывает на то, что научные данные пока не полностью согласованы.

Серьезным ограничением остается качество исследований. Большинство из них признаны низкого уровня из-за различий в методах, дозировках и способах оценки результатов. Кроме того, многие эксперименты были краткосрочными и включали небольшое число участников.

Еще одна проблема — разнообразие самих добавок. Коллаген получают из разных источников: животных (говядина, свинина, курица) и морских организмов (рыба, медузы, моллюски). Также различаются способы обработки, что влияет на усвоение и эффект.

Кроме того, на состояние кожи и суставов влияют и другие факторы — образ жизни, питание, уровень стресса, сон и воздействие солнца. Это усложняет оценку реального вклада добавок.

В целом ученые отмечают, что коллаген — не «пустышка», но и не универсальное средство. Он может давать умеренный положительный эффект, особенно для кожи и суставов, однако требует регулярного приема и не заменяет полноценного ухода за здоровьем.

Авторы подчеркивают: для точных выводов необходимы более качественные и стандартизированные исследования, которые позволят понять, кому именно и в каких условиях такие добавки действительно полезны.

