СК ужесточил обвинения бизнесмену Бойко-Великому
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Следственный комитет ужесточил предъявленные бизнесмену Василию Бойко-Великому обвинения в растрате, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.
К выдвинутым против бизнесмена обвинениям добавлен факт растраты на сумму около 23 млн рублей и $120 тысяч. По версии следствия, Бойко-Великий совершил растрату средств при оформлении семи невозвратных кредитов.
Бизнесмен был задержан по подозрению в хищении в июне 2019 года.
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