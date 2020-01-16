СК ужесточил обвинения бизнесмену Бойко-Великому

Следственный комитет ужесточил предъявленные бизнесмену Василию Бойко-Великому обвинения в растрате, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

К выдвинутым против бизнесмена обвинениям добавлен факт растраты на сумму около 23 млн рублей и $120 тысяч. По версии следствия, Бойко-Великий совершил растрату средств при оформлении семи невозвратных кредитов.

Бизнесмен был задержан по подозрению в хищении в июне 2019 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Бизнесмен Василий Бойко-Великий задержан по подозрению в хищении

— Не хищение, так растрата: в чем обвинили Бойко-Великого

— Из Forbes в СИЗО: кого сажали в 2019 году