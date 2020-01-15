Сотрудники банка прогнали вооруженных грабителей в Петербурге

В Петербурге неизвестные напали на офис банка, угрожая похожим на автомат предметом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, четверо злоумышленников ворвались в офис банка на улице Савушкина, 127 в 19.52 мск. Сотрудникам офиса они угрожали предметом, похожим на автомат, и пытались похитить деньги.

«Встретив сопротивление со стороны представителей финансово-коммерческой организации, злоумышленники скрылись, ничего не похитив», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что в результате инцидента пострадавших нет.

На данный момент ведется розыск злоумышленников.