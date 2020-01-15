В Мурманске задержали врача, который доверил ампутацию ноги студентам

В Мурманске следователи задержали врача-хирурга из больницы Ковдора по подозрению в том, что поручил студентам медвуза провести операцию по ампутации ноги. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное СУ СКР.

В ведомстве уточнили, что врач был задержан на территории Мурманской области.

До этого сообщалось, что против врача было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в июле 2019 года в хирургическом отделении больницы было запланирована операция по ампутации ноги пациенту. Операцию должен был проводить лечащий врач-хирург, но он поручил проведение операции студентам. Отмечается, что по закону это запрещено. Сам врач давал устные указания студентам и часто отлучался из операционной.

Операция и анестезия заняла в два раза больше времени, чем указано в протоколе. Следсвие считает, что врач специально создал реальную угрозу жизни и здоровью пациента.

Против врача было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

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