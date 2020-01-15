Россиянам пообещали аномально теплую погоду в ближайшие дни

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в России будет аномально теплая для этого времен года погода, передает ТАСС.

«Вся территория нашей страны находится в аномально теплом режиме», — начал Вильфанд.

Он отметил, что подобные температурные изменения происходят в России достаточно редко. По его данным, в ближайшие пять дней отклонение от климатической нормы составит 12°C.

Вильфанд уточнил, что аномально теплая погода будет наблюдаться в Красноярском и Хабаровском крае, на юге Якутии, в Москве и других регионах России.

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