В Москве в среду ожидается до +3°С

В Москве в среду, 15 января, ожидается до +3°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Ожидается, что днем температура воздуха будет варьироваться от +1°С до +3°С.

Синоптики прогнозируют, что в небе будет облачно.

Однако в городе местами будут небольшие осадки и гололедица.

Ветер будет юго-западный 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать до 15 м/c.

Атмосферное давление установится на отметке 751 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз есть на странице погоды.