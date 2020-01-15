В Москве в среду ожидается до +3°С
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В Москве в среду, 15 января, ожидается до +3°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.
Ожидается, что днем температура воздуха будет варьироваться от +1°С до +3°С.
Синоптики прогнозируют, что в небе будет облачно.
Однако в городе местами будут небольшие осадки и гололедица.
Ветер будет юго-западный 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать до 15 м/c.
Атмосферное давление установится на отметке 751 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз есть на странице погоды.