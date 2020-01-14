СМИ узнали обстоятельства драки экс-полковника Захарченко в колонии

Telegram-канал «Life Shot» рассказал об обстоятельствах произошедшей в мордовской колонии драке, в которой принял участие осужденный за коррупцию экс-полковник Дмитрий Захарченко.

Отмечается, что Захарченко избил «обиженного» в колонии, который является «здоровым стокилограммовым мужиком под два метра ростом». Пострадавший был полицейским в Санкт-Петербурге, он, по некоторым данным, осужден за противоправные действия, связанные с оборотом наркотических средств.

Кроме того, некоторые источники рассказали СМИ, что конфликт завязался из-за того, что экс-полковник по ошибке надел обувь «обиженного».

В колонии добавили, что Захарченко отличается спокойствием и хорошим поведением, поэтому инцидент стал неожиданностью.

Как утверждают СМИ, «обиженным» в колонии называют осужденного за изнасилование или педофилию или того, кто ворует у сокамерников. Такой человек занимает низшую ступень в тюремной иерархии.

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