Тегеран отправил во Францию «черный ящик» с разбившегося украинского самолета

Власти Ирана отправили во Францию для расшифровки «черный ящик» с разбившегося под Тегераном украинского пассажирского самолета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя судебной власти страны Голямхосейна Эсмаили.

«Черный ящик был отправлен во Францию для расшифровки», — сказал Эсмаили.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.

Позже стало известно, что украинский Boeing был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.

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