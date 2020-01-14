Минтранс решил не изменять нормы перевозки животных после случая с толстым котом

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Толстый кот Виктор, которому удалось попасть на борт самолета Толстый кот Виктор, которому удалось попасть на борт самолета
Толстый кот Виктор, которому удалось попасть на борт самолета
mikhail_galin/intagram.com

Министерство транспорта России не одобрило предложение Общероссийского объединения пассажиров (ООП) о внесении изменений в правила перевозки животных в самолетах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой ответ ведомства.

Как отмечается, идею введения единых правил для перевозки животных во всех авиакомпаниях в министерстве назвали нецелесообразной.

В Минтрансе добавили, что, что действующие нормы устанавливаются авиакомпанией в соответствии с документами конкретного самолета.

Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Минтранс с предложением установить единые для всех авиакомпаний правила перевозки домашних животных в ноябре. В объединении предлагали изменить пункт 143 главы 11 ФАП «Особенности перевозки некоторых категорий багажа». В частности, разрешить провозить в салоне самолета домашних животных в переноске, по сумме трех измерений (длине, ширине и высоте), которые в совокупности не будут больше 115 см, а также общим весом 8 кг.

Ранее в сети появилась информация, что перевозчик потребовал сдать кота пассажира, так как вес питомца превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда, после перевозки кота с применением хитрости, пассажира исключили из программы лояльности.