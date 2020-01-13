Суд арестовал подозреваемую по делу о нападении на жену депутата Мосгордумы

Гагаринский суд Москвы арестовал директора частной школы «Русский Гарвард» Василису Маслову, которую подозревают в нападении на жену муниципального депутата по Академическому району Москвы Михаила Хананашвили Светлану. Об этом сообщает РИА «Новости».

Подозреваемая арестована на 2 месяца.

Масловой вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Ранее в Москве неизвестный напал с ножом на супругу муниципального депутата Михаила Хананашвили. В настоящее время пострадавшая находится в больнице.

По данным СК, три человека были задержаны по делу о покушении на женщину. Одна из задержанных — директор частной школы 1984 года рождения. Следователи считают, что в конце 2019 года она задумала убить «супругу мужчины, с которым длительное время состояла в отношениях». Для исполнения своего плана она привлекла двух бывших учеников своей школы, полагает следствие.

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