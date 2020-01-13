Мэр Миасса объяснил отсутствие перегородок в школьном туалете
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Мэр Миасса Григорий Тонких рассказал, что в одной из местных школ туалет без перегородок из-за ремонтных работ. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
«У нас идет работа по приведению в порядок уборных в сельских школах. Кабинки поставим до конца месяца», — сказал градоначальника.
По словам Тонких, он разместил фото с туалетами, потому что жители города попросили его показать работу на объекте.
«Показушно можно цветы вручать, вот это показуха. А здесь реальные дела, которые делаются, я считаю тоже надо показывать, и стесняться этого не стоит», — подчеркнул мэр Миасса.
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