SSJ-100 вынужденно вернулся в Шереметьево из-за возможных проблем с двигателем

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший рейсом Москва — Ставрополь, вернулся обратно в аэропорт вылета — Шереметьево — в связи с возможными проблемами с двигателем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Согласно предварительным данным, экипаж обнаружил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя на воздушном судне.

«И принял решение вернуться в Шереметьево», — рассказали в экстренных службах.

Отмечается, что лайнер сел в штатном режиме. На его борту находились 55 пассажиров и шестеро членов экипажа.