Мужчина изнасиловал двух подростоков на северо-востоке Москвы
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Задержан мужчина, который совершил действия сексуального характера в отношении двух подростков. Об этом сообщается на сайте Следственного Комитета (СК).
Отмечается, что инцидент произошел 8 января на участке, расположенном на северо-востоке Москвы.
Уточняется, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.
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