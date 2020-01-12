Мужчина изнасиловал двух подростоков на северо-востоке Москвы

Задержан мужчина, который совершил действия сексуального характера в отношении двух подростков. Об этом сообщается на сайте Следственного Комитета (СК).

Отмечается, что инцидент произошел 8 января на участке, расположенном на северо-востоке Москвы.

Уточняется, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.

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