В Раде заявили о невозможности возвращения Украины к границам 1991 года

Депутат Рады Разумков: Украина не способна вернуть утраченные границы 1991 года
Украина не может силой вернуть утраченные во время конфликта территории, чтобы страна вновь оказалась на границах 1991 года. Об этом в интервью YouTube-каналу Politeka заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

«Я убежден, что невозможно вернуть эти территории военным путем. Нам это с вами может нравиться, может не нравиться, но объективная реальность такова», — сказал парламентарий.

Разумков подчеркнул, что даже президент Украины Владимир Зеленский кардинально изменил риторику касательно этого вопроса вопреки тому, что он относил тему возвращения к границам 1991 года к первоочередным пунктам во всех мирных планах.

«Что произошло с другими его гениальными планами? Куда делись границы 1991 года?» — заключил нардеп.

В декабре британская газета The Telegraph писала, что Зеленский признает, что уже не вернет территории, которые в ходе конфликта с Россией отошли под юрисдикцию РФ. При этом, по оценке The Telegraph, Зеленский «не уступит весь Донбасс» России.

Ранее Тимошенко заявила, что Украиной управляют из-за границы.

