Суд запретил продавать карнавальные маски с Сергеем Безруковым

Актер Сергей Безруков добился запрета продажи масок с его изображением через суд
Хамовнический суд Москвы вынес решение в пользу актера Сергея Безрукова, запретив продавать тканевые и карнавальные маски с его изображением. Об этом сообщает ТАСС.

До этого Безруков подал иск против предпринимательницы Кристины Соболевской (ИП Соболевская К. О.), которая продавала на маркетплейсах продукцию с изображением звезды «Бригады». Актер требовал запретить дальнейшее использование его изображения, а также взыскать с россиянки компенсацию морального вреда.

20 января 2026 года московский суд обязал Соболевскую прекратить использование изображений Безрукова без письменного согласия и взыскать с нее 200 тысяч рублей в пользу артиста. Уточняется, что иск был удовлетворен частично.

В конце декабря актер отмечал, что причина судебного разбирательства кроется не в материальной стороне вопроса. Ему не нравится, когда его изображение и голос используют без спроса, а от «интересных коллабораций» он никогда не отказывается. Безруков отмечал, что деньги, полученные с иска, уйдут в благотворительные фонды.

