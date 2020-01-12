Назван город с самым грязным воздухом в мире

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Водители пробираются через вулканическую пыль Водители пробираются через вулканическую пыль
Водители пробираются через вулканическую пыль
Luis Soto/AP

В Международном рейтинге AQI по загрязненности воздуха лидирует столица Боснии и Герцеговины Сараево, передает РЕН ТВ.

Как выяснилось, что в первые дни января 2020 года в Сараево был зафиксирован опасный для человеческого здоровья индекс качества воздуха равный 236. Местные власти даже ввели «тревогу» в городе, порекомендовав населению закрыться в домах и не выходить без надобности, а также носить специальные маски.

Ранее первое место в этом рейтинге занимала столица Бангладеш Дакки.

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