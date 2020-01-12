Обвал грунта произошел на северо-востоке Москвы

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Проседание грунта произошло на северо-востоке Москвы в районе Ростокино, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС России.

Размер обвала составляет примерно 2 на 3 метра, заявили в пресс-службе. В настоящее время место обвала ограждено сотрудниками МЧС.

Для проведения восстановительных работ на место происшествия вызваны сотрудники управы района.

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