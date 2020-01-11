Baza: модель выпала из окна в Москве

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Российская модель и актриса Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В данный момент девушка находится в реанимации, ей провели операцию.

Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

О причинах произошедшего не сообщается.