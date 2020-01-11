Два сейфа с деньгами и 16 дорогих автомобилей украли у фирмы в Москве

Два сейфа с деньгами и 16 автомобилей представительского класса были похищены на предприятии в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По версии следствия, злоумышленники обманом вывели из числа руководителей генерального директора организации и возложили его обязанности на одного из подозреваемых. В результате с территории предприятия были похищены 16 дорогих автомобилей и два сейфа с денежными средствами.

Общая сумма ущерба составила более 40 млн рублей.

На данный момент подозреваемые задержаны. В отношении предполагаемого организатора преступного сообщества избрана мера пресечения в виде залога, четверо подозреваемых находятся под стражей, еще двое – под домашним арестом и подпиской о невыезде.

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