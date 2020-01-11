Черный ящик с разбившегося в Тегеране самолета отправят для расшифровки во Францию

Записи с бортового самописца самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который был сбит по ошибке иранскими ВС около Тегерана 8 января, будут отправлены для расшифровки во Францию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасана Резайефара.

Ранее министр иностранных дел Украины Владимир Пристайко заявил, что иранская сторона предоставила украинским экспертам доступ к черным ящикам и обломкам упавшего лайнера.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

Позже в Иране заявили, что украинский лайнер был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

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