Протестующие приводят в порядок захваченную администрацию президента в Абхазии
Участники протестов в Сухуме приводят в порядок захваченное ими здание администрации президента Абхазии, сообщает ТАСС.
В настоящее время протестующие проводят оценку ущерба и уборку на первом этаже администрации. Второй и третий этажи не тронуты.
По заявлению организаторов акции, митингующие покинут здание администрации после проведения переговоров между сторонниками президента страны и оппозицией.
Ранее стало известно, что протестующие ворвались в администрацию главы Абхазии с требованием отправить в отставку президента. Позднее вечером оппозиция заблокировала здание администрации президента.
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