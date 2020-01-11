Протестующие приводят в порядок захваченную администрацию президента в Абхазии

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Участники протестов в Сухуме приводят в порядок захваченное ими здание администрации президента Абхазии, сообщает ТАСС.

В настоящее время протестующие проводят оценку ущерба и уборку на первом этаже администрации. Второй и третий этажи не тронуты.

По заявлению организаторов акции, митингующие покинут здание администрации после проведения переговоров между сторонниками президента страны и оппозицией.

Ранее стало известно, что протестующие ворвались в администрацию главы Абхазии с требованием отправить в отставку президента. Позднее вечером оппозиция заблокировала здание администрации президента.

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