В Москве гражданина Узбекистана приговорили к 5 годам колонии за пропаганду терроризма

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 5,5 годам колонии гражданина Узбекистана за пропаганду терроризма. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

24-летнего Шермухаммада Шамсиддинова признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Как отмечается, в период с 2016 по 2018 года мужчина умышленно опубликовал на своей странице в одной из соцсетей материалы с оправданием деятельности террористических организаций, пропагандой насилия и др.

Шамсиддинов также призывал других людей присоединиться к террористам.

Суд приговорил гражданина Узбекистана к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет», сроком на три года.

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