В Москве в пятницу ожидается до +1°C
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В российской столице в пятницу, 10 января, будет до +1°C, облачно с прояснениями. Об этом гласят данные Гидрометцентра.
Днем температура воздуха будет варьироваться от -1°C до +1°C. Местами на дорогах возможна гололедица. Ветер будет западных направлений до 10 м/с.
Давление составит 748 мм рт. ст.
Ночью температура воздуха опустится до -2°C, возможен небольшой снег и гололедица.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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