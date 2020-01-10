В Москве в пятницу ожидается до +1°C

В российской столице в пятницу, 10 января, будет до +1°C, облачно с прояснениями. Об этом гласят данные Гидрометцентра.

Днем температура воздуха будет варьироваться от -1°C до +1°C. Местами на дорогах возможна гололедица. Ветер будет западных направлений до 10 м/с.

Давление составит 748 мм рт. ст.

Ночью температура воздуха опустится до -2°C, возможен небольшой снег и гололедица.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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