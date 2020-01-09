В Киеве заявили, что разбившийся в Тегеране самолет могли сбить российской ракетой

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Прибывшая в Иран украинская комиссия по крушению самолета авиакомпании «Международные украинские авиалинии» (МАУ) в Тегеране намерена искать на месте катастрофы обломки российской ракеты ЗРК «Тор», которая, по версии украинской стороны, могла сбить лайнер. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

По словам представителя СНБО, в настоящее время украинская сторона проводит дипломатические переговоры с Тегераном для дальнейшего сотрудничества во всем вопросам.

Данилов отметил, что одной из версий причин крушения лайнера могло стать поражение зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК «Тор».

Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни 8 января. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 176 человек, в том числе девять членов экипажа.

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