В Петербурге задержали наркоторговцев, получавших в день до 200 заказов

В Санкт-Петербурге задержали организатора и членов преступной группы, продававшей в день до 200 закладок с амфетамином. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Как отмечается, злоумышленники на протяжении двух лет продавали наркотики на территории Петербурга и его окрестностях. Рекламировался интернет-магазин в ночных клубах, барах, а также потенциальные покупатели получали смс-рассылки.

В день наркоторговцы получали до 200 заказов.

В результате розыскной операции сотрудникам полиции удалось задержать семерых человек (предполагаемый организатор, системный администратор, двое операторов колл-центра и трое закладчиков).

Правоохранители изъяли более 30 килограммов амфетамина, компьютеры, роутеры, телефоны, предметы и оборудование для расфасовки психотропного вещества, банковские карты, более 50 сим-карт, поддельные паспорт, а также несколько автомобилей премиум-класса.

В настоящее время обвиняемые заключены в СИЗО по решению суда. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.

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