Москвичей ожидает 5-сантиметровый снежный покров в четверг

В четверг, 9 января, в Москве ожидается снежны покров до 5 сантиметров, температура воздуха поднимется до +2°C. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца.

Преимущественно в утренние часы в столице будет облачная погода с кратковременным мокрым снегом. Образуется снежный покров до 3-5 сантиметров.

Ко второй половине дня снег пойдет на убыль, температура достигнет 0 — +2°C. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление опустится до 745 миллиметров ртутного столба.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве в четверг ожидается до +2°C