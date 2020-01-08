Названы самые качественные отечественные товары

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, какие отечественные товары являются самыми качественными. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам Протасова, в России производят очень хорошего качества кондитерские изделия, печенье и мороженое. То же самое можно сказать о растительном масле и продуктах из российского зерна и муки.

Глава Роскачества отметил, что российское премиальное мясо уже поставляется в Латинскую Америку, а качество отечественной птицы выше, чем у производителей Европы и США. Протасов также утверждает, что Россия успешно конкурирует с Соединенными Штатами в производстве круглого риса.