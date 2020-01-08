МИД Украины подтвердил гибель всех пассажиров разбившегося самолета

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МИД Украины подтвердил гибель всех пассажиров, в том числе членов экипажа, разбившегося под Тегераном украинского самолета. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава управления ЧС Ирана также сообщил, что никто находившихся на борту воздушного судна не выжил.

Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни.

По предварительным данным, причиной крушения стали технические проблемы. На борту лайнера находились 167 пассажиров.

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