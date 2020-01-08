Reuters: все люди на борту упавшего в Иране самолета погибли

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Все люди, находившиеся на борту упавшего в Иране украинского самолета, погибли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское телевидение.

Официальное подтверждение информации на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни.

По предварительным данным, причиной крушения стали технические проблемы.

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