Уголовное дело возбудили после гибели троих детей в пожаре под Ярославлем

Следственные органы возбудили уголовное дело после пожара в Борисоглебском районе Ярославской области, в результате которого погибли дети. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного управления СК России.

Уточняется, что дело расследуется статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Одной из основных причин возникновения пожара следствие рассматривает неисправность электропроводки.

В результате пожара в деревянном одноэтажном доме в деревне Кучеры погибли трое детей в возрасте 5, 8 и 11 лет, а также были госпитализированы с ожогами 42-летний мужчина и 38-летняя женщина.

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