Путин подарил петербургскому собору икону Божией Матери «Тихвинская»
Президент России Владимир Путин в качестве подарка передал Спасо-Преображенскому собору Санкт-Петербурга икону Божией Матери «Тихвинская». Об этом сообщает РИА «Новости».
Как известно, российский лидер приехал в храм в полночь, чтобы поучаствовать в рождественской службе.
Отмечается, что после божественной литургии Путин немного побеседовал с настоятелем собора Николаем Брындиным и вручил ему икону.
В свою очередь церковный деятель передал главе России икону Казанской Божией Матери.
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