Студент притворился несовершеннолетней девушкой, чтобы обманывать мужчин

Студент из Сингапура звал мужчин на свидания от имени девушки и шантажировал их

Студент из Сингапура выдавал себя за женщину и получил срок за вымогательство денег у мужчин. Об этом пишет Mothership.

В ноябре 2024 года Николас Тан Чжи Хао, учащийся политехнического колледжа, создал в мессенджере Kik профиль на имя «Сидни Тан». Притворяясь девушкой, он познакомился и флиртовал с тремя мужчинами в возрасте от 26 до 39 лет.

Молодой человек отправлял новым знакомым интимные фото и приглашал их на «свидание». Когда мужчины приходили, появлялся сам Тан, называясь братом Сидни. Он обвинял их в совращении несовершеннолетней сестры и угрожал полицией. Опасаясь скандала, жертвы соглашались заплатить.

Первый мужчина перевел 2802 сингапурских доллара (около 176 тыс. рублей — прим. ред.), второй записал видео с извинениями и отдал 3 тыс., а третий — 2 тыс., но сообщил о вымогательстве в полицию. Подозреваемого задержали спустя несколько дней и обвинили в мошенничестве.

Суд учел признание вины, раскаяние, компенсацию ущерба и отсутствие судимостей, но отметил преднамеренность действий подсудимого. В итоге 25-летний Тан получил в качестве наказания два года тюрьмы и два удара плетью.

