Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с рождественским посланием к православным христианам, передает «Интерфакс».

В своем поздравлении митрополит напомнил, что Бог рядом и он «смиренно ждет, когда мы ... впустим Его в свою жизнь, услышим Его слова».

Патриарх Кирилл призвал людей не уподобляться Ироду, делая наивысшей ценностью собственное благополучие и комфорт.

Также в преддверии Рождества митрополит предложил отринуть «бремя страстей», и вместо этого помолиться об укреплении единства православия и «умножении любви».