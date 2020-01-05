В МВД назвали номинал наиболее подделываемых купюр

В МВД России рассказали, какие бумажные деньги чаще всего используют фальшивомонетчики. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100.

В министерстве указали на низкий уровень доли фальшивых купюр номиналом 200 и 2000 рублей, которые выпустили в 2017 году.

Так по сравнению с первым полугодием в 2018 году и аналогичным периодом в 2019 количество выявленных случаев выявления подделок сократилось в 1,2 раза до 41 тыс. фальшивок, среди которых почти две тыс. случаев с иностранными валютами.

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