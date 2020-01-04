Условия для вступления в брак для несовершеннолетних могут уточнить в России

В России Министерство юстиции планирует внести корректировки возрастных ограничений для вступления в брак. Об этом говорится в плане правительства на 2020 год.

Уточняется, что изменения коснутся 13 статьи Семейного кодекса и 26 статьи федерального закона «Об актах гражданского состояния».

Так планируется уточнение оснований, которые позволят вступить в брак лицам, которые не достигли совершеннолетнего возраста. Соответствующий законопроект хотят внести в Госдуму в феврале 2021 года.

В настоящее время существуют положения вступать в ранний брак при наличии беременности у невесты. Также субъекты России могут определять порядок и условия, при которых можно создать семью до достижения 16 лет.

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