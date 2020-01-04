Австралия призвала на помощь для борьбы с пожарами 3 тыс. военных

Австралийский премьер Скотт Моррисон заявил, что на борьбу с пожарами в лесах будут брошены еще три тысячи военнослужащих, передает РИА «Новости»

Он уточнил, что для тушения будут привлечены военные из резерва.

Кроме того, на аренду самолетов, которые будут тушить пожары, хотят выделить $13,9 млн.

Как добавила глава Минобороны страны Линда Рейнольдс, она впервые видит привлечение сил резерва для борьбы с огнем в стране.

По последним данным, жертвами пожаров стали 23 человека. Кроме того, в Австралии выгорели миллионы га земли.

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