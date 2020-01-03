В Зеленограде мужчина до смерти избил пенсионера

В Зеленограде задержали мужчину, который до смерти избил пенсионера во время ссоры. Об этом сообщает агентство «Москва».

Как отмечается, инцидент произошел в четверг, 2 января, в одной из квартир в Зеленограде. Ночью наряд медицинской помощи сообщил об обнаружении тела мужчины.

Полиция обнаружила на трупе пенсионера 1958 года рождения признаки насильственной смерти: раны на голове, ссадины, кровоподтеки лица.

Позже правоохранители задержали безработного мужчину 1973 года рождения.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»).