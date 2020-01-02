В Москве женщина напала на мужчину с ножом во время ссоры
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В Москве женщина ударила в грудь ножом мужчине в результате ссоры, от полученной травмы жертва скончалась. Об этом сообщает РЕН-ТВ.
Как отмечается, преступление было совершено в квартире на Липецкой улице.
Полиция обнаружила тело мужчины спустя два часа после его смерти.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.
В настоящее время злоумышленница задержана.
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