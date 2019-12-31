В Латвии предложили ввести плату за разговоры на русском языке

Для русскоговорящих жителей Латвии и гостей страны следует ввести плату за перевод с латышского на русский, заявила депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартужа на своей странице в Twitter.

«За работу переводчика нужно платить», — написала депутат.

По ее мнению, работающие в общественных учреждениях и частных фирмах латыши должны иметь право требовать плату за перевод с русскоговорящих клиентов.

Мартужа отметила, что пять минут прямого перевода с латышского на русский стоят €10.

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