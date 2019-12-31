В Москве 31 декабря ожидается до +2°C

Москве во вторник, 31 декабря, ожидается облачность и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщается на сайте Гидрометцента.

Днем температура воздуха составит от 0°C до +2°C. Ожидаются небольшие осадки и гололедица. Ветер юго-западный скоростью 5-10 м/с с порывами до 12-17 м/c.

В новогоднюю ночь температура воздуха составит от -2°C до 0°C. Ветер западный и северо-западный скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление составит 731 мм ртутного столба днем и 733 мм — ночью.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.