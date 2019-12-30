В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране. Об этом сообщает АГН «Москва».

Нилов считает, что данный поступок будет этичным и моральным.

Он добавил, что такое изменение станет очень хорошим подарком для россиян к Новому году.

Ранее депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву ввести нормы поведения для чиновников на корпоративах, а также усилить контроль за расходованием бюджетных средств на праздники для государственных служащих.

Петров объяснил свое предложение тем, что некоторые муниципальные и госслужащие после таких мероприятий публикуют в соцсетях фотографии и видео, которые не соответствуют их статусу, а это в свою очередь негативно сказывается на имидже власти.