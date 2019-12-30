Озвучены итоги внутреннего расследования крушения самолета в Казахстане

Самолет авиакомпании Bek Air, потерпевший крушение под Алматы, перед падением несколько раз кренился в воздухе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора летной службы Bek Air Эрика Сапарова.

По словам Сапарова, при взлете двигатели Fokker-100 работали нормально, взлет проходил в штатном режиме. За минуту до взлета самолета с этой же полосы в воздух поднялся более тяжелый лайнер Airbus А321 neo.

Директор летной службы Bek Air уточнил, что причиной крена мог быть спутный след от взлетевшего перед ним борта.

Самолет рейса Алматы — Нур-Султан был найден на земле в районе жилого сектора после того, как пропал с радаров на некоторое время. Согласно последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек и 67 пострадали. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

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