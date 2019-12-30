Появилось видео задержания двух боевиков в Санкт-Петербурге
ФСБ опубликовало видео задержания сотрудниками службы двоих боевиков, которые намеревались устроить террористический акт в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников.
Одного из злоумышленников задержали в подъезде дома, второго — на улице.
На видео присутствуют кадры с обысков по месту жительства одного из боевиков, где оперативники обнаружили ножи, самодельное взрывное устройство, а также различную литературу.
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