Три человека утонули во время рыбалки в Калужской области

Три человека утонули во время зимней рыбалки в озере возле села Жерелево Калужской области, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

По предварительной информации, семь рыбаков провалились под лед, трое из них погибли.

По факту произошедшего инициирована проверка, сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства случившегося.

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