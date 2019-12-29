Житель Подмосковья погиб от взрыва петарды

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В подмосковном Клину при взрыве петарды погиб 31-летний мужчина, передает РЕН ТВ.

По данным издания, инцидент произошел вечером 28 декабря на Центральной улице.

Уточняется, что мужчина скончался до прибытия скорой помощи.

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