Посольство РФ в Чехии отреагировало на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Российское посольство в Чехии осудило действия вандалов, которые осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского дипломатического представительства Николай Брякин.
По его словам, эта «очередная вандальская выходка» смотрится «особо цинично».
Брякин также попросил чешские власти обеспечить монументу необходимую охрану и призвал их «не оставлять безнаказанными варварские преступления».
Ранее стало известно, что неизвестные повесили на руку статуи Конева гирлянду из сарделек. До этого вандалы уже оскверняли памятник советскому маршалу в Праге.
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