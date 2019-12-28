Посольство РФ в Чехии отреагировало на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге

Российское посольство в Чехии осудило действия вандалов, которые осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского дипломатического представительства Николай Брякин.

По его словам, эта «очередная вандальская выходка» смотрится «особо цинично».

Брякин также попросил чешские власти обеспечить монументу необходимую охрану и призвал их «не оставлять безнаказанными варварские преступления».

Ранее стало известно, что неизвестные повесили на руку статуи Конева гирлянду из сарделек. До этого вандалы уже оскверняли памятник советскому маршалу в Праге.

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