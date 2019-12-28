СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
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Следственный комитет (СК) России инициировал проверку после вынужденной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Уральского следственного управления на транспорте СК.
Сотрудники Следственного комитета устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что лайнер Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Екатеринбурга в Симферополь, совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту «Кольцово».
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