При крушении вертолета на Гавайях погибли 6 человек
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На Гавайях спасатели обнаружили тела шестерых погибших после крушения вертолета. Об этом сообщает NBC.
Отмечается, что на борту вертолета находились семь человек.
Уточняется, что ранее в четверг, 26 декабря, вертолет пропал на Гавайях. В пятницу на территории островов были найдены обломки вертолета.
Глава пожарной службы гавайского острова Кауаи Соломон Канохо добавил, что поиски будут продолжены, если будут позволять погодные условия.
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