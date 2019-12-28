При крушении вертолета на Гавайях погибли 6 человек

На Гавайях спасатели обнаружили тела шестерых погибших после крушения вертолета. Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что на борту вертолета находились семь человек.

Уточняется, что ранее в четверг, 26 декабря, вертолет пропал на Гавайях. В пятницу на территории островов были найдены обломки вертолета.

Глава пожарной службы гавайского острова Кауаи Соломон Канохо добавил, что поиски будут продолжены, если будут позволять погодные условия.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Гавайях найдены обломки пропавшего вертолета