Число жертв крушения самолета в Казахстане увеличилось до 9 человек

Жертвами авиакатастрофы стали уже девять человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Казахстана.

По обновленным данным, спасатели нашли тела девяти человек, среди них шесть детей. Также пострадали еще девять человек.

Летевший из Алма-Аты в Нур-Султан самолет на некоторое время пропал с радаров. Через 10-25 минут он был обнаружен на земле в районе жилого сектора. Известно, что после крушения возгорания самолета не было. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа.

На месте происшествия продолжают работать спасатели, медики и правоохранительные органы. Помимо этого, идет эвакуация.

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